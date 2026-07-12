«Не бородавки»: россиян предупредили, почему нельзя трогать жаб и лягушек

Профессор Руденко: от жаб и лягушек бородавки не вырастут, но трогать их нельзя

Жабы и лягушки кажутся безобидными обитателями водоемов и дачных участков, однако брать их в руки без необходимости все же не стоит, рассказал «Газете.Ru» доктор ветеринарных наук и профессор кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко.

По его словам, большинство распространенных в России видов не представляют серьезной угрозы для человека, а многие популярные мифы о них не соответствуют действительности.

«Основной риск связан с защитными выделениями кожи. У жаб за глазами расположены специальные железы, которые вырабатывают вещества, отпугивающие хищников. При попадании на слизистые оболочки глаз, носа или рта эти выделения могут вызвать раздражение, жжение и воспалительную реакцию. Поэтому после контакта с земноводными не следует трогать лицо и необходимо тщательно вымыть руки», — объяснил он.

Еще один риск связан с микроорганизмами, которые могут находиться на коже животных и в среде их обитания. Как и многие дикие животные, земноводные способны переносить различные бактерии. Именно поэтому после любого контакта рекомендуется соблюдать правила гигиены.

«Однако гораздо больший вред контакт с человеком наносит самим жабам и лягушкам. Их кожа очень чувствительна и участвует в процессах дыхания и водного обмена. Остатки кремов, антисептиков, бытовой химии и даже естественные выделения кожи человека могут негативно сказаться на состоянии животного. Кроме того, грубое обращение вызывает у земноводных сильный стресс и может привести к травмам», — предупредил эксперт.

Распространенное убеждение о том, что от прикосновения к жабе появляются бородавки, является мифом. Бородавки вызываются вирусом папилломы человека и не передаются от земноводных.

«Если вы встретили жабу или лягушку в природе, лучше всего ограничиться наблюдением. Эти животные играют важную роль в экосистеме, уничтожая большое количество насекомых-вредителей. Поэтому самое безопасное решение и для человека, и для самого животного — не брать его в руки без необходимости», — резюмировал специалист.

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