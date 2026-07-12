Нарколог назвал самый опасный для здоровья алкоголь

Многие уверены, что самый опасный алкоголь — крепкий, другие считают главным злом дешевые коктейли, третьи уверены, что бокал вина за ужином не представляет угрозы. Однако в наркологии ответ не так очевиден. Об этом «Газете.Ru» рассказал Антон Рудковский, психиатр-нарколог клиники «АлкоСпас».

Главный повреждающий фактор — этанол.

По словам специалиста, с точки зрения токсикологии главным повреждающим фактором является не конкретный напиток, а этиловый спирт. Именно он влияет на мозг, печень, сердечно-сосудистую систему. Поэтому безопасного алкоголя не существует.

«С медицинской точки зрения нельзя сказать, что водка вредная, а вино полезное. Во всех случаях речь идет об одном и том же веществе — этаноле. Разница — в концентрации, скорости употребления и сценариях», — пояснил он.

Наибольшую опасность представляют сладкие слабоалкогольные напитки и готовые коктейли. Из-за приятного вкуса и низкой крепости они создают иллюзию безопасности. Человек не воспринимает их как серьезный алкоголь и теряет контроль над количеством выпитого.

«Их пьют быстро, не отслеживая дозу. За счет сахара и вкусовых добавок организм позднее подает сигналы насыщения, а человек получает значительное количество этанола практически незаметно», — отметил специалист.

Особенно опасна комбинация алкоголя с энергетиками. Алкоголь действует как депрессант, а кофеин создает ощущение бодрости. Человеку кажется, что он контролирует ситуацию, хотя степень опьянения уже высокая. Он продолжает пить, переоценивает свои возможности и чаще идет на риск.

Опасность крепкого алкоголя связана со скоростью развития интоксикации. Водка, виски, коньяк быстрее приводят к высоким концентрациям алкоголя в крови, особенно если употребляются без еды и в больших количествах.

«Высокий градус не оставляет организму времени на адаптацию. Чем быстрее растет концентрация алкоголя, тем выше риск тяжелого отравления», — отметил Рудковский.

Особого внимания заслуживает миф о пользе вина. Именно этот напиток чаще всего получает репутацию «полезного» благодаря антиоксидантам и средиземноморскому образу жизни. Однако подобное восприятие приводит к тому, что люди перестают контролировать частоту употребления.

«Когда человек убежден, что определенный алкоголь полезен для сердца, он начинает пить его регулярно и перестает воспринимать как фактор риска. Формируется привычка, которая может перейти в зависимость», — подчеркнул врач.

По мнению эксперта, самый опасный алкоголь — тот, который человек не считает опасным.

Ранее психиатр назвал первые признаки формирующейся зависимости.