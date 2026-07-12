Стоматолог объяснил, когда и зачем нужно менять зубную пасту

Большинство людей годами покупают одну и ту же зубную пасту, ориентируясь на знакомый бренд. Другие, напротив, постоянно чистят зубы отбеливающими или лечебными составами, не подозревая о вреде для эмали. Где правда, а где маркетинг, «Газете.Ru» рассказал врач-стоматолог, кандидат медицинских наук, эксперт телеканала «Доктор» Андрей Лавров.

Универсальные гигиенические пасты для ежедневного использования можно применять длительное время, если они подходят по составу и не вызывают дискомфорта. В них нет веществ, вызывающих привыкание.

«С антисептическими компонентами — триклозаном, хлоргексидином — бактерии могут стать менее восприимчивыми. Это не привыкание, а адаптация микроорганизмов. Для фторсодержащих и большинства других паст такого эффекта нет», — поясняет Лавров.

Требование периодически менять пасту справедливо для специализированных составов.

Отбеливающие пасты содержат абразивные частицы или перекись водорода. Постоянное применение истончает эмаль и повышает чувствительность зубов.

«Отбеливающие пасты рекомендуется применять курсами — 2–3 раза в неделю, но не ежедневно. Абразивные компоненты механически повреждают эмаль», — предупреждает врач.

Пасты для чувствительных зубов при использовании без выяснения причины могут замаскировать кариес или пародонтит. Пасты с антисептиками при длительном применении нарушают баланс микрофлоры полости рта. Их назначают курсами на 2–4 недели строго по рекомендации врача.

Сигналы к смене пасты: изменилось состояние зубов или десен (кровоточивость, чувствительность), завершился курс лечебной пасты, возникли побочные реакции (жжение, сухость, аллергия), сменились сезон или привычки (летом — более освежающие ароматы, после отказа от курения — другой состав), паста испортилась (неприятный запах, расслоение, плесень).

При выборе пасты Лавров советует смотреть на индекс абразивности RDA. Для ежедневного использования подходят пасты с показателем 50–100. При чувствительности зубов — 20–50. Фториды укрепляют эмаль, но их избыток ведет к флюорозу — белым пятнам на зубах. Кальций и гидроксиапатит способствуют реминерализации. Антисептики допустимы только при воспалениях и краткосрочно.

«Обычная гигиеническая паста с фтором и умеренной абразивностью не требует замены, если она не вызывает дискомфорта. Специализированные составы живут по другим законам. Главный ориентир — не лозунг «меняйте каждые три месяца», а состояние ваших зубов», — резюмирует Андрей Лавров.

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