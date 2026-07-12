Бизнес-аналитики зафиксировали рост продуктивности российских компаний на 17%

Российский бизнес стал закрывать на 20% больше задач за полгода

Российский бизнес в первой половине 2026 года стал чаще доводить начатое до конца, показало исследование Kaiten, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Доля закрытых задач от созданных выросла с 55% в январе до 70% в июне, увеличиваясь шесть месяцев подряд. Накопление незакрытой работы замедлилось: в январе к «завалам» добавилось 352 тыс. задач, в июне — 268 тыс. Во втором квартале компании закрыли на 20% больше задач, чем в первом (+310 тыс. закрытий), тогда как создавать стали лишь на 8% больше.

Цена ускорения — рост просрочек. Во втором квартале задачи с дедлайном закрывались с опозданием в 26,5% случаев против 23,8% в первом. Чем крупнее компания, тем выше доля завершенных задач (от 64% у малых до 81% у средних) — и тем чаще горят сроки.

Сводный «Индекс деловой эффективности» (четыре параметра) вырос с 100 пунктов в январе до 117 в июне — бизнес работал на 17% продуктивнее. В расчете на одну компанию закрываемость выросла с 186 до 268 задач в месяц (+44%).

Данные показывают редкий «рентген» рабочих привычек. Ответственного назначают в 74% задач, срок — лишь в 28%. Наличие исполнителя оказалось самым сильным фактором завершения задачи. Больше трети задач (36%) делегированы. Из 5,3 млн созданных задач в работу перешло лишь 80% — каждая пятая карточка так и не сдвинулась со старта.

Скорость зависит от характера работы. Быстрее всех — поддержка и сервис-деск: задачи закрываются в среднем за 13 дней. Медленнее всех — продукт и аналитика: 33 дня. В продажах до статуса «закрыто» доходит лишь четверть задач, но там одна задача — сделка или клиент, работа с которыми тянется месяцами.

«Мы впервые посмотрели на эффективность бизнеса через реальные события — миллионы задач. За полгода компании стали доводить до конца заметно большую долю того, что начинают. Следующий рубеж — научиться попадать в собственные сроки», — говорит Алексей Халезов, бизнес-лидер Kaiten.

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