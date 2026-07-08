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Общество

Россиянин жестоко избил жену-инвалида из-за вопроса, который она не расслышала

На Камчатке мужчину осудили за избиение не расслышавшей его вопрос супруги
Shutterstock/FOTODOM

Суд вынес приговор жителю Камчатки, который жестоко избил супругу-инвалида. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, фигурант задал вопрос жене, но, так как у нее были диагностированные проблемы со слухом, женщина не ответила. Это разозлило россиянина, поэтому он решил напасть.

Мужчина ударил возлюбленную в лицо, затащил в комнату за волосы и стал избивать ногами по груди. В область жизненно важных органов он нанес не менее пяти ударов.

В результате женщину спас сын. Он выбежал из комнаты на шум, после чего повалил агрессора и вызвал медиков.

«Женщине причинены телесные повреждения, квалифицированные как тяжкий вред здоровью», – сообщается в публикации прокуратуры.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Известно, что в тот момент фигурант был пьян. Его приговорили к году и шести месяцам лишения свободы, которые он проведет в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что пьяная россиянка палкой проломила голову сожителю.

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