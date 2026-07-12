19-летняя россиянка скончалась в Египте из-за внезапной остановки сердца

В Египте умерла 19-летняя туристка из России после того, как потеряла сознание

Юная россиянка умерла во время отдыха в Египте, сообщает kp.ru.

В прошлом месяце 19-летняя Регина Шутенко из Белгородской области отправилась на отдых вместе с семьей, но 27 июня, в последний день поездки, почувствовала резкое недомогание на пляже.

Девушка потеряла сознание по пути в уборную, после чего ее экстренно доставили в больницу Хургады. Там врачи констатировали клиническую смерть, а затем подключили пациентку к аппарату ИВЛ.

Позже у нее диагностировали тяжелое поражение мозга из-за нехватки кислорода, постреанимационный синдром, аспирационную пневмонию и другие осложнения.

Родные пытались собрать средства на транспортировку Регины в Россию спецбортом, однако 6 июля стало известно, что девушка скончалась.

Ранее россиянка умерла после купания в бассейне на Бали.