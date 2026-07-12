Губернатор рассказал подробности об ударе БПЛА по жилому дому в Тульской области

Миляев: никто не пострадал при ударе беспилотника по жилому дому в Щекино

Никто из людей не пострадал в результате удара украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по многоквартирному дому в городе Щекино в Тульской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Он рассказал, что направленные на место происшествия сотрудники оперативных служб уже завершили необходимые работы. Специалисты установили, что в здании были частично повреждены потолочное перекрытие в одной из квартир и кровля.

«Все жители, за исключением жильцов поврежденной квартиры, уже вернулись в свое жилье. Водоснабжение и электроснабжение в доме восстановлено», — подчеркнул глава региона.

По его словам, представители газовой службы в настоящее время обследуют подъезд, чтобы впоследствии возобновить подачу газа. Ожидается, что кровлю дома и поврежденную квартиру начнут ремонтировать в ближайшее время.

БПЛА врезался в многоквартирный дом в Щекино утром 12 июля. Миляев сообщал, что возгорания после атаки дрона не произошло. Тем не менее жильцы были оперативно эвакуированы, специально для них развернули пункт временного размещения.

Ранее украинский беспилотник пробил стену завода в Тульской области.