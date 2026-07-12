Учитель начальной школы избивал своих учеников палкой в качестве наказания

В Таиланде родители около 20 учеников начальной школы в провинции Чантабури обратились в полицию с жалобами на учителя математики. Об этом сообщает The Thaiger.

По их словам, мужчина наказывал детей палочкой для нарезки дуриана с резиновым наконечником за ошибки в домашнем задании и невыполненные упражнения.

Некоторые школьники, как утверждают родители, получили десятки ударов, у многих остались синяки. После случившегося детей отвезли в больницу для осмотра и фиксации травм.

Директор школы извинилась перед родителями и сообщила, что учителя направили в местное управление образования для проверки. При этом она отвергла обвинения в том, что просила семьи не обращаться в суд. 13 июля в школе пройдет встреча с родителями пострадавших учеников.

Ранее учитель физкультуры ударил железным прутом школьника и сломал ему шею.