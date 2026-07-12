Житель Перми следит за девушками из соседних домов с помощью бинокля

В Перми мужчина с биноклем следит за девушками в доме напротив

В Перми жильцы одного из домов на улице Макарова пожаловались на мужчину, который наблюдает за девушками с помощью бинокля. Об этом стало известно «Осторожно, новости».

На странное поведение соседа местные жители обратили внимание около недели назад. С тех пор он почти ежедневно садится у окна своей квартиры с биноклем и следит за соседними домами.

Пермячка Виктория рассказала, что сама застала мужчину за наблюдением, «показала ему фак», после чего он сразу закрыл окно. Как уточняется, девушка пока не подавала заявление в полицию.

До этого врач тайно фотографировал обнаженных пациенток и попал под суд. Это продолжалось в период с 2018-го по 2022 год, по данным обвинения, мужчина заставлял женщин раздеваться «под предлогом лечения подвижности», а затем снимал их с помощью смартфона, делающего автоматические снимки. Среди жертв были несовершеннолетние, самой младшей — 10 лет. Известно, что врач страдал психическим расстройством, однако судья отказался направлять его в психиатрическое учреждение и лишил свободы на 5,5 года.

Ранее женщина поймала и избила юношу, который за ней подглядывал.