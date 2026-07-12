Член ОПГ пытался взыскать с СИЗО рубль за жару в камере

Пожизненно осужденный член «пичугинской» ОПГ Хадис Азизов пытался взыскать с государства 1 рубль за жару в камере СИЗО-1 в Сыктывкаре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Согласно этим материалам, мужчина подал иск к СИЗО и ФСИН России о взыскании компенсации в 1 рубль за нарушение норм температуры в камере следственного изолятора. Он утверждал, что с начала отопительного сезона температура в камере «значительно превышала норму», создавая «невыносимые условия». Специалисты санитарно-эпидемиологического надзора провели лабораторные замеры, которые показали 21,5–21,8°С — в пределах допустимых норм СанПиН (18–24°С).

В документах отмечается, что в камере работает приточно-вытяжная вентиляция, имеется форточка, которую можно открывать. Также там есть сплит-система кондиционирования. В материалах также говорится, что администрация СИЗО ранее не получала от Азизова жалоб на духоту.

В итоге суд отказал мужчине в иске. Осужденный пытался обжаловать решение, но и апелляционный суд ему отказал.

В 2023 году Верховный суд Коми приговорил Азизова к пожизненному лишению свободы за организацию убийств в составе «пичугинской» ОПГ, руководителем которой был бандит Юрий Пичугин. В августе 2025 года суд добавил Азизову еще 11 лет и штраф в 2 млн рублей за убийство в 2003 году брата лидера конкурирующей группировки в Сыктывкаре и организацию убийства в 2010 году начальника УФСИН по Омской области в Волгограде.

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