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Общество

В столице Кореи неизвестный оставил сотни граффити в честь «азиатской Элизабет Тейлор»

В Сеуле появились более 500 граффити с именем легендарной актрисы Ким Джи-ми
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По всему Сеулу появились сотни граффити с именем легендарной южнокорейской актрисы Ким Джи-ми, известной как «азиатская Элизабет Тейлор». О надписях сообщает The Korea Herald.

Как пишет газета, с апреля на стенах зданий, дорожных знаках, опорах линий электропередач и остановках в районах Тондэмунгу и Чонногу обнаружили более 500 надписей — например, «Икона корейского кино Ким Джи-ми», «Величайшая красавица Азии, Ким Джи-ми» и «Давайте кликнем и посмотрим на Ким Джи-ми».

Han Myung-Gu/Contributor/Getty Images

В материале говорится, что речь идет об актрисе, которая ушла из жизни в декабре прошлого года в возрасте 85 лет. Полиция считает, что граффити оставил один человек и надписи размещены по определенному маршруту. Однако из-за того, что многие граффити были оставлены давно, записи с камер видеонаблюдения на улицах уже удалены или недоступны, поэтому личность подозреваемого до сих пор не установлена. Злоумышленнику может грозить штраф или тюремное заключение за порчу чужого имущества и общественных объектов.

Ранее подросток получил пулю в голову из-за рисунка на доме в Петербурге.

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