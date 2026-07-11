Десяткам выпускников московского вуза вручили дипломы с ошибками

Более чем 150 выпускникам филологического факультета РУДН (Российского университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы) вручили дипломы с ошибками, пишет Mash.

По данным Telegram-канала, у учащихся неправильно указаны названия дипломных и курсовых работ или транслитерированы имена. Эти ошибки могут создать проблемы при поступлении в магистратуру в России и за границей.

В публикации уточняется, что опечатку заметила одна из выпускниц. В администрации подтвердили ошибку, после чего аналогичные несоответствия обнаружили другие выпускники. Представитель факультета в переписке пообещала исправить документы «в максимально короткие сроки».

До этого Сочинский институт РУДН отказался от дипломов для бакалавров, обучающихся по направлению «Юриспруденция». В вузе отметили, что ИИ сегодня умеют анализировать судебную практику, формировать правовую позицию и писать структурированные тексты. В связи с этим учебное заведение решило оценивать способности студентов стратегически мыслить, принимать этически сложные решения и умение применять право в нестандартных ситуациях.

Ранее в России предрекли исчезновение привычных дипломов в вузах.