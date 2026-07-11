Фитнес-эксперт предостерег от употребления стероидов в подростковом возрасте

Подросткам лучше не принимать стероиды, препарат усиливает выработку тестостерона, оставляя непоправимый отпечаток на здоровье несовершеннолетнего. Об этом рассказал в беседе с «Газетой.Ru» эксперт по фитнесу, совладелец загородного клуба «Лапино Фитнес», тренер Эмиль Халимов.

«Анаболические стероиды представляют собой синтетические аналоги мужского гормона тестостерона. Когда подросток начинает принимать их в 16 лет, он вмешивается в систему, которая еще только настраивается. Собственная выработка тестостерона у юноши в этом возрасте и так находится на пике, а внешний гормон добавляется сверху. Организм отвечает на избыток андрогенов бурной работой сальных желез. Кожа производит столько кожного сала, что поры закупориваются, присоединяется бактериальное воспаление, и обычные прыщи превращаются в глубокие гнойные узлы. Такая форма акне заживает через рубец, поэтому следы остаются на всю жизнь. Это лишь видимая часть последствий. Гипоталамус и гипофиз фиксируют избыток гормона и отключают собственное производство. У взрослого мужчины система после отмены восстанавливается месяцами, у подростка сбой может закрепиться навсегда. Отдельная угроза касается роста. Зоны роста в костях у 16-летнего еще открыты, а высокие дозы андрогенов ускоряют их закрытие. Юноша, мечтавший о крупной фигуре, рискует остаться ниже, чем заложено генетикой. Добавим нагрузку на печень от таблетированных форм, скачки давления, увеличение грудных желез из-за превращения части тестостерона в эстрогены, а также вспышки агрессии и перепады настроения», — отметил он.

Анаболики назначаются врачом, подчеркнул эксперт. В подростковом возрасте проще нарастить мышцы, чем во взрослом, рассказал Халимов.

«Врач назначает подобные препараты при конкретных диагнозах, например при выраженной задержке полового развития или тяжелом истощении после болезни, причем под контролем анализов на гормоны. Желание нарастить мышцы медицинским показанием не считается ни в 16 лет, ни в 40. Поэтому вопрос стоит шире возрастного запрета. Здоровому человеку такие препараты попросту не назначают. Хорошая новость в том, что подростковый возраст сам по себе дает мощный гормональный фон для набора мышц. Регулярные силовые тренировки 3 раза в неделю, белок из расчета примерно 1,5 грамма на килограмм веса и сон по 8 часов обеспечивают юноше прогресс без единой таблетки. Родителям стоит обсуждать с сыном контент, который он смотрит, и предложить поход к спортивному врачу. Разбор реальных анализов и живой разговор со специалистом действуют на школьника убедительнее любых запретов», — заключил он.

Ранее эксперт по фитнесу напомнил о пользе ходьбы по лестнице.