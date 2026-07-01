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Эксперт по фитнесу напомнил о пользе ходьбы по лестнице

Тренер Халимов посоветовал ходить по лестнице для развития выносливости
24Novembers/Shutterstock/FOTODOM

Подъем и спуск по лестнице можно считать полноценной нагрузкой, которая по интенсивности превосходить обычную ходьбу и развивает самые крупные мышцы тела. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт по фитнесу, совладелец загородного клуба «Лапино Фитнес» Эмиль Халимов. 

«Когда вы идете вверх, тело поднимает собственный вес против силы тяжести, и в работу включаются самые крупные мышцы: квадрицепсы, ягодичные, икроножные и задняя поверхность бедра. Сердце при этом разгоняется до зоны, которую на ровной дороге пешком получить сложно. По энергозатратам размеренный подъем по ступеням сопоставим с легким бегом, а быстрый темп выводит пульс на уровень полноценной кардиотренировки», — сказал он.

Халимов уточнил, что ходьба по лестнице развивает выносливость и особенно полезна для тех, у кого сидячий образ жизни.

«Самое любопытное происходит на спуске. Вниз мышцы работают в уступающем режиме, то есть удлиняются под нагрузкой, удерживая вес тела. Такая работа дает меньше одышки и при этом заметно прибавляет силу ног, а еще хорошо влияет на чувствительность тканей к глюкозе. Поэтому связка вверх-вниз ценнее обычного варианта, когда наверх вы едете на лифте, а вниз идете пешком. Есть и приятная сторона для занятых людей. Лестница хорошо разбивается на короткие подходы по одной-две минуты в течение дня, и даже несколько таких выходов ощутимо поднимают выносливость, особенно у тех, кто помногу сидит», — добавил он.

Эксперт подчеркнул, что на старте достаточно пяти-десяти минут ходьбы по ступеням три-четыре раза в неделю. Он отметил, что во время упражнения необходимо наступать на всю стопу, а не на носок, и не опираться на перила.

Халимов призвал выбирать подъезды с открытыми окнами, а в теплое время — тренироваться на улице.

«В закрытом подъезде с плохой вентиляцией скапливается пыль, и при учащенном дыхании вы вдыхаете ее больше обычного. Если на лестнице душно и пахнет сыростью, пользы от такой тренировки выйдет немного. Выбирайте подъезд с открытыми окнами на площадках, а в теплое время года переносите занятие на уличную лестницу, где воздух свежее. При астме или аллергии на пыль подъезд лучше обойти стороной и тренироваться на улице или стадионе», — заключил он.

Ранее эксперт по фитнесу предупредил о вреде просмотра фильмов на тренировке.

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