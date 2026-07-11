Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Ограничения для детей в сети предложили обсуждать с родителями

Львова-Белова: вопрос ограничений для детей в сети нужно обсуждать с родителями
Pixabay

Решения о регулировании времени, которое дети проводят в социальных сетях и на цифровых платформах, должны приниматься после консультаций с родителями. Такое мнение выразила уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, пишет ТАСС.

«Любые нововведения, которые затрагивают детей, должны обсуждаться со всеми заинтересованными сторонами и в первую очередь с родителями», — отметила она.

Львова-Белова подчеркнула, что время от времени возникают предложения о введении ограничений на использование детьми социальных сетей и цифровых платформ. При этом важно учитывать, что современные технологии используются не только для досуга, но и для образовательных целей, а также для обеспечения безопасности детей.

По ее словам, необходимо учитывать отсутствие возможностей для офлайн-обучения у некоторых детей по состоянию здоровья.

По мнению Львовой-Беловой, именно родители способны определить, сколько времени и в каком формате их детям нужно проводить в цифровом пространстве.

Ранее психолог назвал самый эффективный инструмент для защиты ребенка в сети.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Черная Елена, злодейский Паттинсон и десятилетие «Одиссеи» за три часа. За что хвалят и ругают новый киношедевр от Нолана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!