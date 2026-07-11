Ограничения для детей в сети предложили обсуждать с родителями

Львова-Белова: вопрос ограничений для детей в сети нужно обсуждать с родителями

Решения о регулировании времени, которое дети проводят в социальных сетях и на цифровых платформах, должны приниматься после консультаций с родителями. Такое мнение выразила уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, пишет ТАСС.

«Любые нововведения, которые затрагивают детей, должны обсуждаться со всеми заинтересованными сторонами и в первую очередь с родителями», — отметила она.

Львова-Белова подчеркнула, что время от времени возникают предложения о введении ограничений на использование детьми социальных сетей и цифровых платформ. При этом важно учитывать, что современные технологии используются не только для досуга, но и для образовательных целей, а также для обеспечения безопасности детей.

По ее словам, необходимо учитывать отсутствие возможностей для офлайн-обучения у некоторых детей по состоянию здоровья.

По мнению Львовой-Беловой, именно родители способны определить, сколько времени и в каком формате их детям нужно проводить в цифровом пространстве.

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