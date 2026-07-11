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Бизнес

Россиянам назвали признаки, по которым банки выявляют мошенников

МВД: перевод себе более 200 тысяч рублей может быть признаком мошенничества
Ilya Naymushin/Reuters

Перевод самому себе через систему быстрых платежей (СБП) более 200 тыс. рублей может быть признаком мошенничества. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

В ведомстве пояснили, что к ним относятся снятие денег в течение суток после оформления кредита, перевод на свой счет более 200 тысяч рублей через СБП и смена номера телефона для доступа в интернет-банк.

МВД также отмечает нехарактерное поведение клиентов как признак мошенничества. Это может быть нетипичная сумма перевода, непривычное время активности или местоположение банкомата. Также стоит обратить внимание на изменение активности телефонных разговоров за шесть часов до операции и запрос на выдачу средств необычным способом.

В министерстве отметили, что при снятии наличных банки выявляют мошенников по таким признакам, как наличие вредоносных программ на телефоне, пять и более отказов в выдаче средств за день, а также изменение характеристик устройства.

Накануне в МВД России сообщили, что сервис «второй руки» помогает защитить банковских клиентов от кибермошенников, позволяя доверенному лицу подтверждать или отклонять отдельные финансовые операции. О доступности данного сервиса нужно уточнять в банке, отметили в ведомстве.

Ранее пенсионерка купила «секретный» телефон и обогатила мошенников на 12 млн рублей.

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