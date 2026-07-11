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Общество

После прогулки на сапе под солнцем у россиянина изменилась форма головы

В Новосибирске у мужчины отекла голова после прогулки на сапе под солнцем
Telegram-канал «SHOT»

Мужчина из Новосибирска получил сильный отек головы после прогулки на сап-борде под палящим солнцем, пишет Life.ru со ссылкой на SHOT.

Мужчина рассказал, что несколько дней назад решил поплавать три часа по Обскому морю. После этого он намазался кремом от загара. Вскоре молодой человек заметил, что голова потеряла обычную форму из-за сильного ожога на макушке.

По словам пострадавшего, его внешний вид — не фотошоп, а виновата во всем «легкая безответственность».

«Глаза тяжело, конечно, открыть... Отек сошел с головы на глаза», — рассказал мужчина на видео.

Он попросил людей больше не писать ему с вопросом, что случилось, потому что ему надоело.

До этого врач-дерматолог Елизавета Шухман предупредила, что если после пребывания на солнце появляются зуд, сыпь, покраснение или жжение, то это может указывать на фотодерматоз. В народе он также известен как аллергия на солнце.

Ранее были названы мази, после нанесения которых нельзя выходить на солнце.

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