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Наука

Фармацевт назвала мази, после нанесения которых нельзя выходить на солнце

Провизор Коркина: при нанесении ряда мазей с антибиотиками нужно избегать солнца
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Мази с тетрациклиновыми антибиотиками, некоторые противогрибковые препараты и нестероидные противовоспалительные гели с кетопрофеном повысить чувствительность кожи к солнечным лучам, провоцируя покраснение или даже ожоги. Об этом «Газете.Ru» сообщила провизор аптеки «Столички» Ольга Коркина.

По словам эксперта, такой эффект называется фотосенсибилизацией. После нанесения некоторых лекарственных средств кожа становится более восприимчивой к ультрафиолетовому излучению, поэтому даже непродолжительное пребывание на солнце может вызвать выраженную реакцию.

В группу препаратов, требующих особой осторожности, входят средства с ретиноидами, применяемые для лечения акне, некоторые наружные антибиотики с тетрациклинами, противогрибковые препараты с хлорнитрофенолом или гризеофульвином.

«Повышать чувствительность к солнцу также могут нестероидные противовоспалительные гели для облегчения боли после растяжений, ушибов и разрывов связок, особенно содержащие кетопрофен. Аналогичный эффект оказывают некоторые препараты с растительными компонентами, например с экстрактом зверобоя», – предупредила эксперт.

Специалист отметила, что гормональные мази обычно не вызывают фотосенсибилизации, однако при длительном применении могут истончать кожу, делая ее более уязвимой к воздействию ультрафиолета.

Во время лечения такими препаратами рекомендуется избегать пребывания под прямыми солнечными лучами, особенно с 10:00 до 16:00, закрывать обработанные участки одеждой и использовать солнцезащитный крем с SPF 30-50. Перед отпуском или длительным пребыванием на улице специалист советует внимательно изучить инструкцию к препарату, поскольку ультрафиолет остается активным даже в пасмурную погоду.

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