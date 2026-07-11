В Ростовской области ликвидировали пожары, возникших из-за атак украинских БПЛА

Пожары, возникшие в результате атак ВСУ на Ростовскую область, полностью ликвидированы. Об этом сообщил губернатор области Юрий Слюсарь в мессенджере «Макс».

«Пожары в Таганроге, Азове и Азовском районе, возникшие накануне в результате попадания БПЛА, полностью ликвидированы», — заявил он.

По словам главы региона, работа по устранению пожаров велась всю ночь. Теперь эвакуированные жители Таганрога и Азова могут возвращаться в свои дома. Всем, кто нуждается, администрациями муниципалитетов будет выделена адресная помощь, отметил Слюсарь. В настоящий момент беспилотная опасность по Ростовской области снята.

БПЛА атаковали Ростовскую область ночью и утром 10 июля. Информация о пострадавших не поступала. В Таганроге в результате ударов оказался поврежден частный дом, также загорелась крыша одного из административных зданий. Более того, пожар произошел на территории Морского порта. В Азове пламя охватило два резервуара для хранения нефтепродуктов, а в селе Кагальник в Азовском районе — одно административное здание. В Таганроге после атаки беспилотников ввели локальный режим ЧС.

Ранее в Таганрогском заливе атакованы четыре судна.