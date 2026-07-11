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Общество

Золотодобытчик оказался на крыше затопленного вездехода в Якутии

Вертолет направят для эвакуации мужчины с затонувшего вездехода в Якутии
Olenyok/Shutterstock/FOTODOM

В Момском районе Якутии 60-летний мужчина оказался на крыше затопленного вездехода и просит помощи. Об этом сообщает республиканская Служба спасения.

По информации спасателей, инцидент произошел сегодня около полудня по местному времени (около 06:00 мск.). Сотрудник золотодобывающей компании направлялся на рабочий участок на бронированном тягаче МТЛБ, двигаясь по течению.

В какой-то момент по неизвестной причине тяжелая машина начала погружаться под воду. Мужчина успел выбраться на крышу вездехода и сейчас ожидает помощи спасателей.

Спасатели уточнили, что при улучшении погоды к месту происшествия вылетит вертолет, предоставленный золотодобывающей компанией. Наземная техника не будет использоваться для эвакуации.

9 июля на реке Алдан, примерно в 25 километрах от поселка Угоян в Якутии перевернулась лодка, в которой было пять человек. В результате все оказались в воде, только один из них смог выбраться самостоятельно. Спасатели нашли вещи пропавших. Для обследования акватории выехали четыре водолаза.

Ранее сообщалось, что в Якутии двое охотников трое суток дрейфовали на сломанной лодке.

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