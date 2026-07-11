Чайки-хулиганы атаковали жителей Московского региона

Орнитологи зафиксировали резкий рост популяции чаек в Москве и области в последние несколько лет, крикливые хулиганы стали нападать на жителей. Об этом сообщает Telrgram-канал 112.

Как отмечают специалисты, за последние 20 лет в Москве и Подмосковье численность этих пернатых увеличилась в шесть раз.

Самыми популярными местами чаек по-прежнему являются набережные Москвы-реки, Патриаршие пруды, в этом году их много в самом центре — на Третьяковской, Театральной и Павелецкой.

Жители Подмосковья также заметили множество крикливых пернатых. Жители Павловского Посада, Кубинки, Люберец жалуются на их громкие крики, в Зеленограде и Одинцовском районе наблюдают, как чайки дерутся за еду с воронами, а житель Одинцовского округа стал свидетелем «воздушных баталий за добычу».

Среди причин такого роста называют обилие корма и адаптацию птиц к городской среде. По мнению специалистов, одной из причин роста численности чаек является и нестабильная погода, которая мешает птицам охотиться и вынуждает «попрошайничать» еду у горожан.

В столице также заметили представителей редких видов, которых раньше здесь не видели, в частности моевку, черноголовую гаичку и редчайшую североамериканскую делавэрскую чайку.

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