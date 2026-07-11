В Таганроге и Азовском районе потушили пожары, возникшие из-за БПЛА

Слюсарь: пожары в Таганроге и Азове после попадания дронов полностью потушили

Пожары в Таганроге, Азове и Азовском районе Ростовской области, возникшие накануне в результате попадания украинского беспилотника, полностью ликвидированы. Об этом в «Макс» сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Губернатор уточнил, что работы по ликвидации последствий велись всю ночь. По словам Слюсаря, сотрудники областных и муниципальных служб оказывали помощь пожарным, также на месте ЧП дежурили сотрудники полиции.

«Эвакуированные жители Таганрога и Азова могут возвращаться в свои дома. Те, кто находился этой ночью в пунктах временного размещения, уже вернулись домой», — написал Слюсарь.

Глава региона подчеркнул, что администрации муниципалитетов оказывают адресную помощь всем, кто в ней нуждается.

Уточняется, что в настоящий момент на территории Ростовской области отменили режим беспилотной опасности.

БПЛА атаковали Ростовскую область ночью и утром 10 июля. Информация о пострадавших не поступала. В Таганроге в результате ударов оказался поврежден частный дом, также загорелась крыша одного из административных зданий. Более того, пожар произошел на территории Морского порта. В Азове пламя охватило два резервуара для хранения нефтепродуктов, а в селе Кагальник в Азовском районе — одно административное здание. В Таганроге после атаки беспилотников ввели локальный режим ЧС.

Ранее в Краснодарском крае потушили пожар на заводе, начавшийся в результате атаки беспилотников.