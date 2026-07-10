В Крыму введут дополнительные ограничения подачи электричества

В южных и центральных районах Крыма введут ограничения подачи электричества

Дополнительные ограничения подачи электроэнергии введут 10 июля в южных и центральных районах Крыма. Об этом сообщает пресс-служба компании «Крымэнерго» в мессенджере «Макс».

В компании заявили, что в результате атак Вооруженных силы Украины (ВСУ) на энергетические объекты Крыма в ряде населенных пунктов на северо-западе полуострова продолжатся ограничения электроснабжения. В связи с ремонтными работами в течение дня дополнительные ограничения подачи электричества вводят в южном и центральном энергорайонах.

В «Крымэнерго» добавили, что энергетики работают беспрерывно, сроки восстановления работы энергообъектов зависят от стабильности обстановки и возможности безопасного проведения аварийно-восстановительных работ.

8 июля в нескольких районах Крыма вследствие атак ВСУ временно ограничивали подачу воды из-за аварийных работ на сетях «Крымэнерго».

Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь сбили 376 украинских дронов над регионами России.