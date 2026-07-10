Мужчина лишился ног после свадьбы брата

Американец лишился ног после свадьбы брата в Индии, заразившись опасной инфекцией. Об этом сообщает People.

В феврале 2025 года 39-летний Эндрю Уосил вместе с семьей прилетел в Индию, чтобы быть шафером на свадьбе брата. На следующий день после торжества он почувствовал себя плохо и был экстренно госпитализирован с опасной стрептококковой инфекцией.

Состояние американца ухудшилось, инфекция поразила легкие и дала осложнения на другие органы. Почти полтора месяца мужчина находился в индийской клинике. Единственным способом сдержать распространение заражения стала ампутация ног выше колен.

Позже мужчину перевезли в США. Он еще несколько месяцев боролся с болезнью, но организм не смог восстановиться, врачам не удалось спасти его жизнь.

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