70-летний рыбак выживал в дикой природе почти неделю

В США спасли 70-летнего мужчину, который шесть дней провел в дикой природе

Пенсионер из Калифорнии провел шесть дней в дикой природе и выжил, сообщает канал ABC30.

В воскресенье, 28 июня, 70-летний житель Фресно Ронди Паккард-старший отправился на озеро Пайн-Флет, чтобы порыбачить, и не вернулся домой, после чего семья и спасатели начали его искать.

Поисково-спасательная операция продолжалась почти неделю. Близкие самостоятельно проверяли местность и смогли определить, где стоит его пикап.

4 июля поисковые группы обнаружили Паккарда примерно в 150 метрах от машины. По словам родных, он был сильно обезвожен, испачкан в грязи и не мог передвигаться.

Мужчину эвакуировали вертолетом и доставили в больницу. Сейчас он по-прежнему находится под наблюдением медиков, его состояние постепенно улучшается.

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