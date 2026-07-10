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Общество

Волгоградец угостил незнакомца арбузом и получил ножом по лицу

Волгоградец изрезал ножом лицо мужчине, который пытался угостить его арбузом
Vinokurov Yury/Shutterstock/FOTODOM

В Волгоградской области полицейские задержали 57-летнего мужчину, подозреваемого в нападении на отдыхающего на пляже. Об этом сообщает ГУ МВД России по Волгоградской области.

42-летний житель Волжского отдыхал с детьми на пляже. Поздно вечером к ним подошел пьяный незнакомец и попросил угостить арбузом. Глава семьи передал ему нож, чтобы тот сам отрезал кусок. Однако, незнакомец внезапно, ударил потерпевшего лезвием по лицу.

Раненый самостоятельно добрался до больницы и обратился в правоохранительные органы. Вскоре удалось установить личность нападавшего. Им оказался 57-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

До этого в Оренбурге полицейские задержали 35-летнего мужчину, подозреваемого в нападении на своего 17-летнего сына. Ранее судимый глава семьи устроил ссору с женой, крики матери услышал сын и оттолкнул пыльного агрессора. В ответ мужчина схватил нож и ударил им юношу. Нападавшего задержали, возбуждено уголовное дело.

Ранее женщина вонзила нож в шею полицейского в Нижнем Новгороде.

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