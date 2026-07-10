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Общество

В Бурятии медведь пытался разгромить палаточный лагерь на Байкале

В Бурятии медведь вышел к туристам на берег Байкала
Кадр из видео/Telegram-канал «Весь Улан-Удэ»

В Бурятии молодой медведь пришел полакомиться мусором в палаточный лагерь туристов, разбросал пакеты с отходами и сбежал. Об этом сообщается в Telegram-канале «Весь Улан-Удэ».

Хищник пробрался в лагерь рано утром, когда туристы спасли в машине. Отдыхающие проснулись от грохота, когда медведь попытался опрокинуть котелок с едой. Затем зверь аккуратно разобрал пакеты с мусором и убежал.

Отдыхающие звонили в 112, но специалисты сообщили, что помочь ничем не могут.

До этого бурый медведь забрел в отель в Тибете и вскрыл номер с двумя гостями. По словам постояльцев, они несколько секунд смотрели на неожиданного гостя, не зная, как реагировать. К счастью, медведь не проявил агрессии и вскоре самостоятельно вышел из номера. После этого владелец гостиницы с помощью фонаря и подручных средств смог выгнать животное из здания.

Ранее медведь пробрался в ТЦ на базе армии США и украл персик

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