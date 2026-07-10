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Общество

Бабушка случайно похитила чужого ребенка из детского сада

В Бельгии пенсионерка случайно похитила ребенка
Marker Elena/Shutterstock/FOTODOM

Бельгии пенсионерка пришла за внуком в детский сад и по ошибке ушла с чужим ребенком. Об этом сообщает портал NOS.

Инцидент произошел в городе Стромбек-Бевер. Пенсионерка пришла забрать внука из детского сада, но случайно увела чужого малыша. Когда ошибку обнаружили, через районную информационную сеть, созданную совместно с полицией, было отправлено срочное сообщение с приметами женщины и ребенка.

Семья обнаружив не того внука, вернула ребенка обратно. В детском саду провели встречу с персоналом, чтобы обсудить, как избежать подобных ситуаций.

До этого мальчик сбежал из лагеря и приехал к родителям в Екатеринбург. Как рассказала мать, сына и дочь впервые отправили в лагерь в Арамиле в этом году. Дети должны были находиться на отдыхе в период с 11 по 24 июня. Уже 14 июня мальчик вернулся домой в Екатеринбург. Вместе с ребенком был молодой человек лет 18 на вид. Он сказал, что забирал вожатого из лагеря и по пути из учреждения увидели мальчика. Незнакомцу он сказал, что заблудился.

Ранее в Подольске голый мужчина пробрался в чужую квартиру и устроился в постели со спящими детьми.

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