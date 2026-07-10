В Саратовской области дачник разбил голову соседа кувалдой

В Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении 57-летнего местного жителя, который напал на своего соседа с кувалдой. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, 57-летний подозреваемый по ссорился со своим 72-летним соседом. Конфликт перерос в потасовку, дачник схватил кувалду и ударил ею пенсионера по голове. Пострадавший выжил, в отношении саратовца возбудили уголовное дело о покушении.

Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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