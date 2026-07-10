Айсен Николаев стал сопрезидентом организации «Объединенных городов и местных властей»

Главу Якутии Айсена Николаева избрали сопрезидентом всемирной организации «Объединенных городов и местных властей» (ОГМВ). Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Отмечается, что всемирный конгресс ОГМВ прошел в Танжере (Марокко). Российскую делегацию представили замначальника управления президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев, сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева и представители из 40 регионов. В ходе мероприятия в составе всемирного совета ОГМВ избрали новое руководство на период с 2026 по 2029 год

«То, что наша страна сегодня занимает одну из ведущих ролей во всемирной организации «Объединенные города и местные власти» — это признание значимой роли России в развитии современной муниципальной повестки. Сегодня именно на уровне городов и территорий принимаются решения, которые напрямую определяют качество жизни людей, устойчивость развития и способность отвечать на новые вызовы», — отметил Николаев.

По его словам, Россия участвует в формировании подходов к развитию территорий на международной площадке, где обсуждаются ключевые вопросы будущего городов и регионов.

«Уверен, что профессиональный диалог, обмен опытом и совместный поиск решений помогут укреплять сотрудничество между территориями и находить эффективные ответы на задачи, которые стоят перед всем мировым сообществом», — добавил он.

В статусе сопрезидента ОГМВ Николаев сосредоточится на устойчивом развитии городов, климатических вызовах, развитии городской дипломатии и взаимодействие с ООН. Особое внимание будет уделено расширению членства ОГМВ за счет арктических и северных регионов, обмену опытом в сфере межэтнического диалога и поддержке коренных народов.

В свою очередь, Гусева подчеркнула значимость обмена опытом для муниципального сообщества.

«Избрание Айсена Николаева на пост сопрезидента ОГМВ – закономерный результат того, насколько системно и глубоко в нашей стране совершенствуется система местного самоуправления», — сказала она.