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Общество

Пенсионерка купила «секретный» телефон и обогатила мошенников на 12 млн рублей

В Костроме пенсионерка лишилась 12 млн рублей из-за мошенников
Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Костромы поверила в несуществующее уголовное дело и лишилась денег, которые копила всю жизнь. Об этом сообщает УМВД региона.

Неизвестные связались с пенсионеркой ещё в мае, предложили записаться на прием в госорганы, попросив продиктовать номер СНИЛС. На следующий день женщине сообщили о возбуждении уголовного дела, по ее счетам якобы проходят подозрительные транзакции.

Собеседник строго запретил рассказывать о происходящем кому-либо и потребовал приобрести «секретный телефон» для дальнейшего общения. В течение двух недель мошенники убеждали пенсионерку передать деньги на проверку. Сначала она отдала курьеру 2 млн рублей, которые хранила наличными дома, затем сняла со счетов еще 10,5 млн и передала пособнику аферистов. Пожилая женщина вызвала полицию лишь после того, как рассказала о ситуации соседям. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петербурге сын бизнесмена открыл дверь мошенникам и позволил похитить 37,4 млн рублей.

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