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Общество

В Геленджике сотрудники яхт-клуба избили недовольного туриста

Турист сделал замечание и пострадал от рук сотрудника яхт-клуба в Геленджике
Кадр из видео/Telegram-канал «Kub Mash»

В Геленджике произошел конфликт между туристом и сотрудниками яхт-клуба перед выходом на морскую рыбалку, сообщает сетевое издание «Кубань 24».

По словам супруги отдыхающего, при бронировании им обещали 11–12 человек на борту, однако перед отправлением на катамаране оказалось более 20 пассажиров, включая детей.

Мужчина потребовал рассадить людей и собирался уточнить допустимую вместимость судна, после чего, как утверждает его жена, один из сотрудников яхт-клуба несколько раз ударил его по голове и попытался выхватить телефон. Момент нападения попал на камеру.

Пострадавшего доставили в больницу с подозрением на сотрясение, позже он прошел медосвидетельствование. Его родственники обратились в полицию. В УТ МВД по ЮФО сообщили, что по факту случившегося проводится проверка, по результатам которой виновных привлекут к ответственности.

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