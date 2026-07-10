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Общество

Стал известен психиатрический диагноз турецкой «дочери Трампа»

Haber7: у считающей себя дочерью Трампа турчанки выявили бредовое расстройство
hurriyet.com.tr

Называющая себя дочерью президента США Дональда Трампа жительница Анкары Неджле Озмен страдает бредовым расстройством, заявил турецкий психиатр Ариф Веримли. О диагнозе сообщает Haber7.

Врач, изучивший ситуацию, заявил, что переживания Озмен являются бредом, и выразил сожаление в связи с ее состоянием. Он предупредил, что даже если Неджле Озмен сможет проверить отцовство Трампа через тест ДНК, отрицательный ответ ее не убедит —наоборот, это может лишь усугубить ситуацию.

Озмен впервые заявила о своем родстве с Трампом еще в 2021 году, подав иск об установлении отцовства. По ее словам, мать рассказала ей о знакомстве с американским бизнесменом во время одной из его зарубежных поездок, но долгие годы скрывала эту историю.

Накануне саммита НАТО она через посольство США в Анкаре просила организовать встречу, чтобы спросить Трампа, знает ли он о ее существовании, и угостить его долмой, турецким кофе и пахлавой. Потерпев неудачу, женщина опубликовала в соцсетях видео, где со слезами обратилась к американскому лидеру.

«Ты величайший в мире лидер, папочка... но не смог позаботиться о собственной дочери», — заявила она.

Озмен настаивает на проведении ДНК-теста, но утверждает, что не претендует на имущество Трампа, а хочет лишь установить происхождение и лично повидаться с предполагаемым отцом.

Ранее американец в соцсетях выдавал себя за сестру Трампа.

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