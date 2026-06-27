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Называющая себя дочерью Трампа турчанка попросила о встрече с ним и пожелала накормить его долмой

Турчанка Озмен попросила о встрече с Трампом на саммите НАТО
hurriyet.com.tr

Жительница Турции Неджла Озмен, которая называет себя биологической дочерью президента США Дональда Трампа, направила через посольство США письмо с просьбой встретиться с ним во время его планируемого визита в Анкару на саммит НАТО. Об этом сообщает портал A Haber.

Она рассказала, что еще неделю назад направила в посольство письмо, в котором просила организовать встречу с Трампом.

По ее словам, она хотела бы лично поговорить с Трампом во время его визита в Турцию, задать ему волнующие ее вопросы, в частности, «знает ли он о том, что у него есть дочь».

Озмен также сказала, что приготовила бы для президента долму, турецкий кофе и пахлаву.

Саммит НАТО планируется в турецкой столице 7-8 июля.

В 2021 году 56-летняя Неджла Озмен подала иск об установлении отцовства, утверждая, что Дональд Трамп является ее биологическим отцом. По ее словам, мать рассказала ей, что познакомилась с американским бизнесменом во время его пребывания за границей, однако на протяжении долгого времени скрывала произошедшее между ними.

Озмен требует проведения ДНК-экспертизы, но при этом утверждает, что не преследует материальных целей, а хочет лишь установить свое происхождение и лично встретиться с Трампом.

Ранее в «файлах Эпштейна» Трампа упомянули в связи с изнасилованием 13-летней девочки.

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