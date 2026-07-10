В российском регионе объяснили, почему женщины едут рожать за 300 километров

В Минздраве Коми заявили, что женщин посылают рожать в Сыктывкар ради их безопасности

Жительница республики Коми в одном из местных пабликов пожаловалась, что ее отправляют рожать из Ухты за 300 километров в Сыктывкар и предположила, что местный роддом планируют закрыть. В региональном министерстве здравоохранения пояснили «Газете.Ru», что в республиканский роддом пациенток отправляют ради их безопасности, а роддом в Ухте закрывать не планируют.

«С 2026 года расширился список медицинских показаний для направления пациентов в республиканский клинический перинатальный центр (Сыктывкар). Главная цель — исключить любые риски и сделать исход родов максимально благополучным. Если пациентке требуется более сложная или узкопрофильная помощь, ее направляют туда, где есть самое высокотехнологичное оборудование. Решение о поездке в Сыктывкар принимает лечащий врач строго по показаниям и заранее — задолго до начала родовой деятельности», — заявили в министерстве здравоохранения республики Коми.

Там также сообщили, что не планируют закрывать роддом в Ухте. Но ищут кадры в учреждение.

«На данный момент Ухтинский межтерриториальный родильный дом работает в штатном режиме и принимает всех пациентов согласно маршрутизации. Закрытие роддома не планируется. Параллельно министерство ведет активную работу по привлечению новых врачей и укомплектованию Ухтинского межтерриториального родильного дома кадрами», — сказали там.

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