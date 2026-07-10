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Общество

Россиянину повредили желудок во время гастроскопии в частной клинике

В Челябинской области мужчина добился компенсации после неудачной гастроскопии
voronaman/Shutterstock/FOTODOM

В Челябинской области пациенту частной клиники повредили желудок во время гастроскопии, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Житель Озерска обратился в одну из частных клиник Челябинска, чтобы пройти ФГДС, однако вскоре после процедуры почувствовал резкое ухудшение самочувствия и был доставлен на скорой в больницу.

В выписке было указано, что у него обнаружили три разрыва слизистой оболочки желудка, полученные во время обследования.

Позже мужчина обратился в Озерский городской суд с иском о защите прав потребителя и потребовал вернуть стоимость услуг, компенсировать моральный вред, утраченный заработок и неустойку.

В ходе разбирательства стороны заключили мировое соглашение, которое утвердил суд. По его условиям медцентр выплатит мужчине 162 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда.

Ранее женщина потеряла работу после серии неудачных стоматологических процедур.

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