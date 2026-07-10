Премьер Канады пожалел о своем выборе подарков для лидеров НАТО

Премьер-министр Канады Марк Карни признал, что подаренный им лидерам НАТО кленовый сироп затерялся на фоне гораздо более экстравагантных презентов турецкого лидера. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По словам канадского премьера, когда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вручил главам государств НАТО на саммите именные револьверы, он понял, что хотел бы пересмотреть свой выбор привезенных им сувениров.

«Меня поразило, что мой подарок в виде кленового сиропа оказался не таким уж оригинальным», — сказал Карни.

Эрдоган преподнес прибывшим на саммит в Анкару главам государств НАТО раритетные шестизарядные револьверы Gumusay.357 Magnum, выпускавшиеся в Турции в 1990-х годах, с именной гравировкой и боеприпасами. Презенты вызвали большой ажиотаж, поскольку предполагали, что лидеры стран альянса повезут через границу боевое огнестрельное оружие.

Премьер Бельгии Барт Де Вевер признался, что не заглядывал в подарочную коробку и обнаружил револьвер только после посадки на военном аэродроме Мельсбрук, где передал его полиции.

Лидеры Великобритании и Нидерландов оставили подарки в Турции. Президент Чехии Петр Павел заявил, что никаких проблем не возникло, поскольку у него имеется разрешение на владение оружием. Глава Литвы сообщил, что револьвер разместят в его дворце.

Ранее венгерский премьер похвастался полученным на саммите НАТО опасным подарком.