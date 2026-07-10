Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Премьер Канады пожалел о своем выборе подарков для лидеров НАТО

Bloomberg: премьер Канады признал не оригинальным свой подарок лидерам НАТО
Evan Buhler/Reuters

Премьер-министр Канады Марк Карни признал, что подаренный им лидерам НАТО кленовый сироп затерялся на фоне гораздо более экстравагантных презентов турецкого лидера. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По словам канадского премьера, когда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вручил главам государств НАТО на саммите именные револьверы, он понял, что хотел бы пересмотреть свой выбор привезенных им сувениров.

«Меня поразило, что мой подарок в виде кленового сиропа оказался не таким уж оригинальным», — сказал Карни.

Эрдоган преподнес прибывшим на саммит в Анкару главам государств НАТО раритетные шестизарядные револьверы Gumusay.357 Magnum, выпускавшиеся в Турции в 1990-х годах, с именной гравировкой и боеприпасами. Презенты вызвали большой ажиотаж, поскольку предполагали, что лидеры стран альянса повезут через границу боевое огнестрельное оружие.

Премьер Бельгии Барт Де Вевер признался, что не заглядывал в подарочную коробку и обнаружил револьвер только после посадки на военном аэродроме Мельсбрук, где передал его полиции.

Лидеры Великобритании и Нидерландов оставили подарки в Турции. Президент Чехии Петр Павел заявил, что никаких проблем не возникло, поскольку у него имеется разрешение на владение оружием. Глава Литвы сообщил, что револьвер разместят в его дворце.

Ранее венгерский премьер похвастался полученным на саммите НАТО опасным подарком.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как подарить ребенку деньги на квартиру, чтобы при разводе жилье осталось только его собственностью
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!