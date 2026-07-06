Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Мужчина внезапно разлюбил пить пиво и узнал, что это был симптом рака

Daily Mail: мужчина разлюбил пить пиво и благодаря этому узнал, что у него рак
Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

Британец внезапно разлюбил пить пиво и узнал, что это был симптом рака, пишет Daily Mail.

62-летний Энди Янг из Великобритании обратился к врачу после того, как неожиданно потерял интерес к пиву — напитку, который любил всю жизнь и даже варил самостоятельно. Именно этот необычный симптом в итоге привёл к диагнозу множественная миелома — одному из видов рака крови.

После выхода на пенсию Энди Янг почувствовал легкое недомогание, напоминавшее грипп. Он не придал этому большого значения, однако вскоре заметил, что больше не может пить даже любимое пиво: одна бутылка растягивалась почти на три часа, а вкус стал неприятным.

Обратившись к терапевту, Энди сдал анализы крови. Сначала врачи обнаружили нарушение работы почек, а спустя несколько месяцев дополнительных обследований, включая биопсию костного мозга, поставили диагноз — множественная миелома. По словам мужчины, известие стало для него огромным потрясением. Врачи объяснили, что заболевание поддается лечению, но полностью неизлечимо.

Сейчас Энди проходит курс химиотерапии и готовится к трансплантации стволовых клеток. Он говорит, что лечение уже дает результат: почки работают лучше, а любовь к пиву постепенно вернулась.

Ранее мужчину доставили в больницу с глубокой раной после попытки открыть пиво ножом.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Болеть vs работать. Можно ли закрыть больничный раньше срока и как его оплатят
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!