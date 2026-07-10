Голикова назвала процент россиян, страдающих «болезнями-всадниками»

У около 37% взрослых россиян есть так называемые «болезни-всадники». Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе пленарной сессии «Россия и мир: тренды здорового долголетия. Цель, стратегия, тактика» в рамках II форума «Россия и мир: тренды здорового долголетия», передает ТАСС.

По ее словам, речь идет о раке, болезнях сердечно-сосудистой системы, диабете второго типа, нейродегенеративных заболеваниях.

«В России на сегодняшний день данными болезнями страдают 37% взрослого населения страны», — сказала Голикова.

Также она отметила, что эти заболевания не развиваются за несколько часов или дней, поэтому их можно выявить на ранней стадии. Вместе с тем вице-премьер обратила внимание, что Всемирная организация здравоохранения относит эти болезни к управляемым заболеваниям.

До этого Голикова заявила, что каждый второй россиянин старше 18 лет имеет хотя бы одно хроническое неинфекционное заболевание, причем половина из них — это люди трудоспособного возраста.

Ранее россияне назвали главные причины своих проблем со здоровьем.