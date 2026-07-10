Россиянам объяснили, почему после магния снятся безумные сны

Магний часто начинают принимать с простым ожиданием: успокоиться, легче заснуть, снять мышечное напряжение. Но в организме он не работает как снотворное. Магний участвует в энергетическом обмене, синтезе АТФ, работе митохондрий и транспорте ионов натрия, калия и кальция. А движение ионов лежит в основе нервного сигнала, рассказала «Газете.Ru» к.м.н., директор по лабораторной медицине и производству медицинской компании «ЛабКвест» Любовь Станкевич.

«Поэтому у части людей после начала приема магния может измениться сон. Я бы не сказала, что магний обязательно вызывает кошмары. Скорее он влияет на процессы, от которых зависит работа нервной системы во сне. Человек может ярче видеть или лучше запоминать сны», — объяснила она.

Сам по себе яркий сон еще не признак проблемы. Если человек проснулся нормально, днём не чувствует себя разбитым и не боится засыпать, пугаться не нужно. Но если сны стали тяжелыми, тревожными, после них остается усталость, нарушается засыпание или человек начинает увеличивать дозу магния, схему приема стоит пересмотреть.

«При таких реакциях нужно с помощью анализов исключить избыток магния», — отметила эксперт.

Общий магний в крови не всегда отражает активную, рабочую фракцию: показатель может оставаться в пределах референсных значений, но не отвечать на вопрос, сколько ионизированного магния доступно организму. Поэтому при необычных реакциях, длительном приеме или подозрении на передозировку врач может назначить исследование ионизированного магния.

Время приема тоже имеет значение. Если яркие или тревожные сны появились после вечерней дозы, магний не стоит принимать прямо перед сном. Лучше перенести его на утро или день.

«На переносимость может влиять и форма препарата. Если яркие сны появились после начала приема, стоит уточнить, какой именно магний принимает человек: соединения отличаются биодоступностью и скоростью всасывания. Например, магний малат – соединение с яблочной кислотой, которая участвует в энергетическом обмене, поэтому его лучше принимать утром или днем. Когда магний принимают для успокоения, снятия мышечного напряжения или при судорогах, обычно выбирают хорошо биодоступные формы, например глицинат или малат. Но прямой связи «эта форма вызывает яркие сны» нет», — заметила эксперт.

Еще одна ошибка – смотреть только на название формы на упаковке. Нужно учитывать и количество магния в препарате. Магний не стоит принимать наугад, особенно долго и в высоких дозах.

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