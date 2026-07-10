Слюсарь рассказал о результатах проверки воздуха в Азове после атаки БПЛА

Слюсарь: в Азове нет превышений опасных веществ в воздухе после атаки ВСУ

Сотрудники Роспотребнадзора провели исследование воздуха в Азове Ростовской области после атаки украинских дронов — превышения предельных концентраций опасных веществ не выявлено. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в «Максе».

«Специалисты Роспотребнадзора провели замеры воздуха. Превышения предельных концентраций опасных веществ не выявлено», — написал он.

До этого глава региона сообщил о локализации пожара на двух объектах хранения нефтепродуктов в Азове. Также продолжается ликвидация возгораний нефтепродуктов, на местах развернуты оперативные штабы МЧС, запасов пены необходимой для работы спасателей, достаточно, добавил он.

10 июля Слюсарь сообщал, что российские силы противовоздушной обороны ночью и утром пятницы перехватили и уничтожили около 35 дронов Вооруженных сил Украины в Ростовской области. Он уточнил, что часть беспилотных летательных аппаратов ликвидировали в небе над Азовом и Таганрогом. Также цели были нейтрализованы в Матвеево-Курганском и Азовском районах.

Ранее в Краснодарском крае из-за атаки БПЛА загорелся нефтеперерабатывающий завод.