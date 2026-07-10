Зоопсихолог запретила резко будить кошек

Зоопсихолог Ершова: если резко будить кошку, это вызовет у нее сильный стресс

Резкое и грубое вмешательство в сон кошки может вызывать сильный стресс и даже спровоцировать агрессивную реакцию. Об этом «Газете.Ru» рассказала зоопсихолог компании-производителя натуральных рационов SUPERPET Оксана Ершова.

Сон для кошек жизненно важная часть восстановления нервной системы и нормального поведения. В среднем, взрослые кошки спят от 12 до 16 часов в сутки.

По словам эксперта, многие питомцы даже во сне сохраняют настороженность и контролируют окружающую среду. Резкое прикосновение, громкий звук или попытка внезапно взять кошку на руки могут восприниматься как потенциальная угроза.

«Если животное резко разбудить, у него может сработать защитная реакция: кошка способна ударить лапой, укусить или убежать, даже если обычно она очень ласковая», – сказала Ершова. Особенно тяжело внезапные пробуждения переносят тревожные и пожилые кошки.

Зоопсихолог отметила, что во время сна организм кошки восстанавливается: регулируется работа нервной системы, снижается уровень стресса, перерабатывается полученная за день информация. Если животное регулярно лишать полноценного отдыха, это может приводить к повышенной тревожности и раздражительности.

«Когда человек постоянно тревожит спящую кошку, питомец может начать прятаться, проявлять агрессию, избегать контакта и даже метить территорию в попытках вернуть себе контроль и безопасность, – добавила Ершова.

Поэтому не будите кошку без необходимости и не берите спящего питомца на руки.

«Лучший способ наладить контакт с кошкой – уважать ее границы. Для многих животных возможность спокойно спать рядом с человеком уже является признаком высокого доверия»,– заключила зоопсихолог.

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