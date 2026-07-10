Россиян предупредили о вреде «отсыпных» выходных и отпусков

Продолжительный сон в отпуске или в выходные может положительно влиять на организм, но только в разумных пределах. Врач-сомнолог София Черкасова объяснила, почему резкие изменения привычного режима могут навредить здоровью, и рассказала, как облегчить возвращение к рабочим будням. А эксперт бренда товаров для сна ORMATEK Олеся Солодкова дала рекомендации, как организовать спальное место так, чтобы отдых приносил восстановление и в «отсыпных» выходных не было необходимости.

Сон дольше обычного в отпуске или в выходные, с помощью которого люди нередко пытаются компенсировать многомесячный дефицит ночного отдыха, может не привести к ожидаемому эффекту, предупреждает врач-сомнолог София Черкасова. Если время подъема и отхода ко сну сдвигается на 3–5 часов, при возвращении к работе может возникнуть такое же состояние, как бывает при смене часовых поясов: вечером трудно заснуть, утром тяжело встать, работоспособность падает, а общее самочувствие ухудшается.

«Обычно проблема не в том, что отпуск был слишком коротким, а в том, что для восстановления нервной системы нужно не время от времени долго спать, а соблюдать стабильный режим», — отметила сомнолог.

Чтобы возвращение к рабочему графику прошло легче, за 2–3 дня до окончания отпуска врач советует постепенно сдвигать время подъема и отхода ко сну: на 30–60 минут в день. В первые рабочие дни также важно получать больше яркого света по утрам — это тоже поможет быстрее вернуться в привычный режим и улучшить самочувствие.

Организму сложнее набраться сил, если ему приходится тратить энергию на компенсацию физического дискомфорта, подтверждает Олеся Солодкова, категорийный менеджер по матрасам ORMATEK.

«Во время сна мышцы должны максимально расслабляться, а позвоночник — сохранять естественное положение. Если матрас или подушка не обеспечивают достаточной поддержки, ночью человек ненадолго просыпается, чтобы найти более комфортное положение. Утром об этих пробуждениях он часто не помнит, поэтому может списывать плохое самочувствие на недосып или общую усталость», — замечает Олеся Солодкова.

Когда отпуск и выходные приходятся на жаркую погоду, важно также обеспечить правильный микроклимат в спальне, добавляют эксперты ORMATEK. Для этого лучше выбирать постельное белье из дышащих тканей, например из хлопка или льна, и использовать легкие летние одеяла с наполнителями на основе растительных волокон, советуют они. Это помогает телу эффективнее отводить влагу и предотвращает перегрев.

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