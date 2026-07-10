В России запустили программу подготовки общественных наблюдателей к выборам

В 38 регионах России прошли обучающие семинары для 30 тыс. будущих наблюдателей. Об этом сообщается на сайте «Независимого общественного мониторинга».

Отмечается, что до выборов в сентябре обновленная программа Ассоциации НОМ и ОП РФ охватит все регионы России и около 100 тыс. человек. Также для электоральных экспертов НОМ и РГГУ запустили программу повышения квалификации.

Сопредседатель Ассоциации юристов России Владимир Плигин отметил, что процесс подготовки наблюдателей стал одним из ключевых элементов обеспечения доверия к избирательному процессу.

«Огромная часть общества, становясь участниками этого процесса, понимает, как формируется государственная власть», — сказал он.

По его словам, за новостью о старте подготовки наблюдателей и экспертов по всей стране стоит процесс «постепенного становления общественного наблюдения как профессиональной, ответственной, методологически выстроенной деятельности».

Член СПЧ, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод рассказал, что помимо знаний законодательства, общественные наблюдатели изучают основы конфликтологии, навыки коммуникации с представителями СМИ и другими участниками избирательного процесса. Кроме того, уделяется внимание медиаграмотности — ведению соцсетей и выявлению фейков разного уровня сложности.

«Все это наблюдатель должен знать, и главное – сообщать не только о явке, но и давать полнокровную картину происходящего на избирательном участке: о состоянии помещения для голосования, корректности информационных материалов, уровне подготовки членов избирательных комиссий, о ходе голосования на дому. Важно оперативно реагировать на проблемные вопросы, уметь проверить негативную информацию», – отметил он.

Исполнительный директор Ассоциации НОМ Алексей Песков представил актуальные сведения. По состоянию на 10 июля, прошли более 293 обучающих семинара в 38 регионах России. Подготовку прошли более 30 тыс. будущих общественных наблюдателей. Всего планируется подготовить около 100 тыс. общественных наблюдателей.