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Врач объяснила, почему запор запускает стресс

Врач Доношенко: стресс и проблемы с кишечником влияют друг на друга
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Запор и диарея портят не только физическое самочувствие, но и напрямую влияют на настроение. Это не совпадение и не просто реакция на дискомфорт в кишечнике. Связь между кишечником и мозгом — двунаправленная система коммуникации, рассказала «Газете.Ru» Дарья Доношенко, врач-терапевт, нефролог.

«Особую роль здесь играет блуждающий нерв — он напрямую соединяет кишечник с мозгом и передает информацию о состоянии пищеварительной системы постоянно, в фоновом режиме. При изменении стула меняется и характер сигнала, и этот диалог зачастую становится ключом к самочувствию», — сказала она.

В стенках кишечника находится огромная сеть нервных клеток, которая регулирует его работу и одновременно передает сигналы в мозг. Когда нормальная работа кишечника нарушается, происходит дисбаланс микробиоты — уменьшается ее разнообразие. А микробиота вырабатывает нейромедиаторы — вещества, которые передают сигналы между этими нервными клетками и регулируют перистальтику, рефлексы и восприятие боли. Скуднее микробиота — меньше вырабатывается этих веществ.

«И дисбаланс кишечной микробиоты является одним из механизмов нарушения барьерной функции кишечника. В ответ на это нарушение развивается воспаление. Оно сопровождается выбросом провоспалительных веществ, которые используется для передачи сигналов тревоги. Из-за чего включается гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая ось — система организма, которая отвечает за реакцию на стресс. Она активируется и при психологическом стрессе, и при нарушениях работы кишечника», — отметила эксперт.

Физический дискомфорт добавляет своего: постоянное ощущение переполненности, вздутие, напряжение.

«Организм воспринимает все это как сигнал неблагополучия, и мозг начинает острее и неправильно реагировать на любые сигналы от кишечника, а кишечник становится более чувствительным. Тревожность растет, а она, в свою очередь, еще сильнее нарушает работу кишечника. Так формируется замкнутый круг», — заявила врач.

Если нарушение стула повторяется регулярно и/или сопровождается болью, это повод обратиться к врачу. Нормализация стула снижает местное воспаление, восстанавливает баланс нейромедиаторов и заметно облегчает эмоциональное состояние.

«Повторю, что связь является двунаправленной: запор/диарея приводит к ухудшению настроения, а стресс, в свою очередь, способны вызывать нарушения функции кишечника. «Медвежья болезнь» — классический пример: стрессовая диарея, которая возникает из-за волнения, нервного напряжения, тревоги», — резюмировала она.

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