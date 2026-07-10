Урбанист спрогнозировал исчезновение больших кухонь из-за препаратов для похудения

Препараты для похудения уже меняют не только вес, но и образ жизни россиян. Следующий этап — изменение квартир, дворов и городов. Урбанист Алексей Новиков заявил в беседе с «Газетой.Ru», что через 10–15 лет большая кухня может стать признаком премиального жилья, а в массовом сегменте ее заменит компактный пищевой блок.

По прогнозу Новикова, в ближайшие 10–15 лет кухня перестанет быть «сердцем дома» и превратится в компактный функциональный блок.

«Если снижается не только аппетит, но и общий культ потребления — меньше еды, меньше посуды, меньше техники, — фармакология вполне может стать новым драйвером сверхмалометражного жилья», — говорит Алексей Новиков.

Эксперт отметил, что с появлением удаленной работы дом стал частью офиса. Во дворах начали появляться воркаут-площадки, вырос запрос на браслеты с датчиками подвижности. Но в ответ на все сервисы городские жители упростили контроль над собой, используя медикаменты для похудения, как, например, Оземпик или Седжаро.

«Человек достаточно ленив, чтобы менять сложившуюся среду и практиковать самоконтроль, — делает вывод Новиков. — Поэтому будущее за медицинским подходом, когда с помощью уколов можно влиять на собственное чувство голода».

Урбанист считает, что на первый взгляд связь между фармакологией и планировкой квартир кажется неожиданной. Но потребительские привычки всегда влияли на архитектуру. Когда дом стал местом удаленной работы, в квартирах начали искать место для рабочего стола. Теперь меняется отношение к еде.

На Западе этот тренд уже обсуждают не только врачи, но и инвесторы. По оценке J.P. Morgan Asset Management, число пользователей препаратов класса GLP-1 в США может достичь 50–100 млн человек. Аналитики ожидают, что это повлияет на потребительские расходы: люди будут меньше тратить на фастфуд, алкоголь и снеки, но больше — на фитнес, спортивную одежду и здоровье.

«В будущем мы чаще будем собираться вне дома — в кафе, общественных пространствах или арендованных площадках. На кухне начнут экономить квадратные метры еще активнее», — считает Новиков.

Ранее была названа средняя стоимость кухни в 2026 году.