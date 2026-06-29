Названа средняя стоимость кухни в 2026 году

Стоимость кухни существенно варьируется в зависимости от ее конструкции и комплектации, материала фасадов и столешницы, сопутствующих услуг. В 2026 году средний бюджет составляет от 15 000 до 40 000 рублей за модульную кухню без учета бытовой техники и в среднем 279 000 рублей — за проектную, с учетом минимального набора встраиваемой бытовой техники (холодильник, варочная и духовой шкаф), а также доставки и сборки.

Об этом «Газете.Ru» рассказали аналитики «Лемана ПРО».

Внутри проекта кухни расходы распределяются примерно так: основная статья приходится на корпуса и фасады, а также фурнитуру и может составлять 40–50% всей стоимости кухни. Столешница занимает в среднем 5–7%, но может достигать 20% при выборе HPL или искусственного камня. Встроенная техника — около 30%, мойка и смеситель — 5–7%, а сопутствующие услуги — до 20%. Модульные кухни чаще всего приобретают для дачных домов, съемного жилья или временного использования, в то время как проектные — «для себя».

По сравнению с прошлым годом проектная кухня стала дороже в среднем на 5%, а модульная осталась на прежнем уровне. Однако изменилась цена отдельных товарных групп. Наиболее заметно выросли фасады из МДФ — в среднем на 8%, тогда как фасады из ЛДСП стали дороже примерно на 3%. Стоимость столешниц в среднем увеличилась на 3–5%. Аналогичную динамику показали мойки и смесители. При этом цены на фурнитуру и встроенную технику остались на уровне прошлого года.

«До конца 2026 года структура спроса на кухни останется стабильной, плавный рост ожидаем ближе к осени, когда начинается сезон: средний чек сохранится в привычных для рынка пределах и будет расти пропорционально общему уровню. По нашим прогнозам, к концу года средняя стоимость кухни может увеличиться примерно на 5–7% — основным драйвером роста станет удорожание сырья, что постепенно отразится на себестоимости производства и конечной сумме. Мы стремимся защищать интересы наших клиентов, сохраняя политику низких цен», — рассказала Диана Максимова, руководитель направления категории «Кухни» в компании «Лемана ПРО».

Средняя стоимость сборки и доставки составляет около 34 000 рублей, что на 5% выше уровня прошлого года. При этом в сегменте модульных кухонь покупатели чаще заказывают отдельные работы — например, выпил под мойку или варочную поверхность, а также установку смесителя.

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