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Общество

На видео попало, как отец пнул трехлетнюю дочь по лицу за плач

В Бразилии отец ударил ногой трехлетнюю дочь на глазах у ее брата и прохожих

В Бразилии мужчина ударил плачущую дочь ногой по лицу. Это попало на видео, которое разошлсь в соцсетях, ,пишет Metropoles.

На кадрах, снятых на камеру наблюдения во Франсиско-Белтране, видно, как отец идет с трехлетней дочерью и пятилетним пасынком, а затем останавливается и бьет девочку ногой в лицо, после чего она падает на землю. В ситуацию попытался вмешаться прохожий, но мужчина оттолкнул и его.

Как сообщили следователи, мать девочки узнала о случившемся только после публикации записи и подала заявление в полицию. Мужчина сам пришел на допрос, признал, что ударил ребенка, и заявил, что сделал это, потому что она плакала.

Его отпустили, так как оснований для задержания на месте уже не было. Бразильцу грозит наказание за причинение телесных повреждений несовершеннолетнему.

Ранее отец забил трехлетнего сына, который не пожелал ему доброго утра.

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