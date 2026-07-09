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Общество

Отец забил трехлетнего сына, который не пожелал ему доброго утра

В Бразилии отец жестоко избил трехлетнего сына, который не поздоровался с ним
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33-летний мужчина нанес ребенку удары кулаками в грудь и живот и швырнул его головой о землю. Об этом сообщает портал Metropoles.

Инцидент в городе Виамао, в больницу был доставлен трехлетний мальчик в критическом состоянии, ребенка в медицинские учреждение привез его отец. Медики обнаружили на теле несовершеннолетнего множественные травмы, спасти ребенка не удалось.

Врачи вызвали в больницу полицию, выяснилось, что мальчика избил отец. 33-летний американский миссионер, нанес ребенку удары кулаками в грудь и живот, а затем ударил его головой о землю.

Мужчину арестовали, он признался и заявил, что мотивом агрессии стало то, что сын не поздоровался с ним. Выяснилось, что трое других детей пары в возрасте 5, 7 и 9 лет также подвергались насилию, их изъяли из семьи и поместили в специализированное учреждение.

До этого в Нигерии толпа подростков напала на женщину на улице и подожгла, спасти пострадавшую не удалось. Молодые люди ворвались в отдел полиции, вытащили женщину на улицу и сожгла заживо. Стражам порядка пришлось применить табельное оружие, один из участников беспорядков получил ранение.

Ранее мужчина забил ребенка любовницы металлическим ковшом.

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