Школьник спас мужчину, потерявшего сознание в бассейне

В США 11-летний школьник спас потерявшего сознание в бассейне мужчину, пишет Goodnews Network.
В Кентукки 11-летний Эйвори Вулери спас мужчину, который потерял сознание в бассейне жилого комплекса. Когда никто из взрослых не предпринял действий, мальчик сам надел очки для плавания, нырнул и вытащил пострадавшего на сушу.
«Он человек, и к нему должны относиться по-человечески», — прокомментировал школьник.
После того как подросток вытащил мужчину из воды, один из очевидцев начал делать пострадавшему сердечно-легочную реанимацию до приезда медиков.
Отец Эйвори признался, что очень гордится сыном за его решительность. По его словам, он учил мальчика плавать, но не ожидал, что тот проявит такое мужество в реальной опасной ситуации.
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