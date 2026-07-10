Школьник спас мужчину, потерявшего сознание в бассейне

В США 11-летний школьник спас мужчину от утопления в бассейне

В США 11-летний школьник спас потерявшего сознание в бассейне мужчину, пишет Goodnews Network.

В Кентукки 11-летний Эйвори Вулери спас мужчину, который потерял сознание в бассейне жилого комплекса. Когда никто из взрослых не предпринял действий, мальчик сам надел очки для плавания, нырнул и вытащил пострадавшего на сушу.

«Он человек, и к нему должны относиться по-человечески», — прокомментировал школьник.

После того как подросток вытащил мужчину из воды, один из очевидцев начал делать пострадавшему сердечно-легочную реанимацию до приезда медиков.

Отец Эйвори признался, что очень гордится сыном за его решительность. По его словам, он учил мальчика плавать, но не ожидал, что тот проявит такое мужество в реальной опасной ситуации.

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